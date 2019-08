Varujan Vosganian a declarat miercuri seară, într-o intervenție televizată, că opțiunea ruperii alianței ALDE-PSD este deschisă. De asemenea el a precizat că au existat discuții cu premierul Viorica Dăncilă despre o posibilă restructurare guvernamentală, reducerea numărului de ministere și alocarea unui număr "considerabil" de portofolii către ALDE-ProRomânia.

"Noi am avut o discuție doar de principiu, pentru că detaliile nu pot fi discutate decât cu domnul Ponta. Am discutat doar această posibilitate în situația în care se va face o restructurare guvernamentală. Ea trebuie să aibă câteva principii. Reducerea severă a numărului de miniștri sub 20, să zicem 19, și alocarea către această structură ALDE-ProRomânia a unui număr considerabil de ministere care să permită să facem o modificare a tipului de politică", a declarat, la Antena3, purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian.

Întrebat dacă este deschisă opțiunea ruperii alianței PSD-ALDE, acesta a afirmat: „În momentul de față, opțiunea este deschisă".

El a subliniat că PSD şi ALDE trebuie să decidă în până la sfârşitul lunii august pentru a avea un singur candidat la alegerile prezidenţiale.



"Cred că va fi foarte greu să avem doi candidaţi în Coaliţie (...) Va trebui foarte serios să cumpănim până la sfârşitul lunii august cum ar putea să funcţioneze această Alianţă cu doi candidaţi la preşedinţie. După părerea mea, chestiunea cheie asta este (...) Au existat sugestii să nu mai candideze la preşedinţie, pentru ca în turul al doilea să avem un contracandidat şi nu un partener pentru domnul Iohannis. Nu am ameninţat-o, nu am şantajat că ieşim de la guvernare. Ce vă spun eu acum, este prefigurarea unei situaţii dificile în care am fi doi candidaţi", a adăugat Vosganian.