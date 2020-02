Vasile Dâncu, reacţie dură la adresa lui Mihai Tudose şi a lui Claudiu Manda, după criticile acestora. “Tudose a trădat România, a fost o adevărată ruşine naţională” / “Manda, fost pretorian al lui Dragnea”

Se încing din nou spiritele în PSD. Fostul vicepremier Vasile Dâncu reacţionează dur după atacul lansat de europarlamentarii Mihai Tudose și Claudiu Manda, desemnaţi recent drept coordonatori ai campaniilor electorale ale PSD, la adresa sa.

Vasile Dîncu afirmă, într-un interviu acordat transilvaniareporter.ro, că Mihai Tudose că e un politician care şi-a trădat ţara “atunci când nu l-a primit pe Premierul Japoniei care, după cinci decenii de eforturi diplomatice, a venit, în sfârșit, în România”, dar şi partidele prin care a trecut: PSD şi Pro România.

Despre Claudiu Manda, fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice susţine că a funcţionat ca “pretorian” al lui Liviu Dragnea şi apoi al Vioricăi Dăncilă, “lideri pe care i-a abandonat înainte de al treilea cântat al cocoșilor”.

”Am fost și eu surprins să văd acest atac. La început am crezut că este vorba de o scăpare, de o enervare de moment, generate de întrebările moderatorului, dar am văzut apoi ca s-a încercat o dezvoltare a atacului prin diferiți pupili și lefegii. Am așteptat să văd ce resurse are această campanie și mi-am dat seama că este destul de puțin influent acest grup de la Craiova, mai degrabă se chinuie să-și facă simțită prezența, după ce au funcționat ca și pretorieni ai lui Liviu Dragnea și apoi ai Vioricăi Dancila, lideri pe care i-au abandonat înainte de al treilea cântat al cocoșilor.

Cred că Mihai Tudose și Claudiu Manda au încercat să zădărnicească o parte din eforturile lui Marcel Ciolacu de a realiza alianțe electorale și alianțe în Parlament împotriva PNL. Atacul la Victor Ponta este o încercare de a lăsa PSD fără soluția unei alianțe politice cu PRO România și aceasta îi avantajează doar pe adversarii politici. Un PSD izolat în Parlament și în viitoarele alegeri, este o victimă sigură”, a declarat Vasile Dâncu.

“Apoi, dacă mă uit la Mihai Tudose și ultimele lui evoluții pot să-mi explic mai bine acțiunile Domniei sale. Cei care spun că este o ”conservă” cred că au dreptate și se bazează nu doar pe traseismul ciudat din ultima vreme, dar mai ales pe trădările sale. În primul rând, a trădat partidul când a ajuns în funcția de Prim Ministru, servind alte interese, motiv pentru care CEX-ul la demis, după doar câteva luni. Să nu uităm apoi că a trădat România atunci când nu l-a primit pe Premierul Japoniei care, după cinci decenii de eforturi diplomatice, a venit, în sfârșit, în România. A fost o adevărată rușine națională pe care nu o să o putem șterge decenii de acuma încolo. A trădat PSD trecând la partidul lui Victor Ponta care l-a facut parlamentar european, dar, în scurt timp, cei care îl manevrează din spate l-au pus să organizeze voturile necesare pentru guvernul Orban. A făcut-o trădând din nou, și PSD, și PRO România. La scurt timp, cred că a primit o nouă misiune, să se întoarcă în partid și să organizeze bătălia electorală. Pare un non sens: cel care acum trei luni a pus guvernul Orban, vine să conducă competiția electorală împotriva lui Orban și PNL.

Cred că suntem într-o situație penibilă dacă acceptăm că un om care face jocurile adversarilor politici să conducă o campanie sau să aibă pretenția să facă selecția candidaților, cum a declarat, să dea note de moralitate sau pentru performanță electorală. Cred că ar fi mai cinstit să-i cerem lui Ludovic Orban să dea un membru PNL care să gestioneze campania electorală a PSD, așa măcar știm o treabă și putem să ne ferim. Îmi pare rău, dar Mihai Tudose este, în acest moment, un pion otrăvit, el și firavul lui grup, interesați doar de jocurile politice locale”, a adăugat Vasile Dâncu, după ce Mihai Tudose și Claudiu Manda au avut atacuri în rafală la adresa lui și la adresa lui Victor Ponta.

Mihai Tudose s-a enervat marţi seară, într-o emisiune TV, în momentul în care a fost adus în discuție numele lui Vasile Dâncu pentru conducerea campaniei PSD.

Fostul premier s-a arătat total nemulțumit de rezultatele obținute de Dâncu la Cluj și a arătat că acesta nu mai este membru PSD.

“Eu nu am amintiri cu un rezultat spectaculos la Clujul ăla, dimpotrivă, înfrângerile au fost spectaculoase. Cu teoria stăm bine, practica ne omoară”, a afirmat Mihai Tudose.