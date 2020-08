Vasile Dâncu: Victor Ponta și Pro România nu iau voturi numai de la PSD, ci și de la USR-PLUS. Un articol puternic și o anchetă l-au ucis pe Dan Barna (VIDEO)

Vasile Dâncu, președintele interimar al Consiliului Național PSD, este de părere că Victor Ponta și Pro România nu iau voturi numai de la PSD, ci chiar și de la cei dezamăgiți de USR-PLUS. Sociologul a amintit de momentul în care Dan Barna a fost protagonistul unei investigații jurnalistice, care a condus la căderea sa și a partidului pe care îl conduce la nivel de popularitate în rândul electoratului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.