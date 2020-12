Vasile Popovici, revoluționar: George Simion e un nerușinat, care a încercat să confiște o sărbătoare a României. Toate scursurile s-au adunat în AUR. Toate! / Reacția lui Simion (VIDEO)

George Simion, copreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a fost huiduit, miercuri, de mai mulți timișoreni, printre care și revoluționari. Anterior, Societatea Timișoara a criticat în termeni extrem de duri intenția acestuia de a participa la manifestările de marcare a Revoluţiei în Timișoara.

O reacție extrem de dură a avut și profesorul universitar Vasile Popovici, care a participat activ la evenimentele din decembrie 1989. Într-o intervenție pentru B1 TV, Vasile Popovici a spus că George Simion este un nerușinat, deoarece a îndrăznit să confiște, pentru partidul său, acest moment de sărbătoare. Acesta a mai spus că AUR e un partid care a strâns toate scursurile. Profesorul a mai remarcat ipocrizia situației: „În acest oraș, în 16 decembrie, românii s-au adunat în fața casei unui ungur. Un partid antimaghiar cum e AUR și un partid care continuă politica naționalistă a lui Ceaușescu e un partid care nu poate fi acceptabil pentru timișoreni și pentru eseța sărbătorii de azi”.

De cealaltă parte, George Simion a susținut că sute de revoluționari cunosc adevărul și sunt de partea AUR. El a insistat că alianța nu a confiscat această zi, ci a participat la două evenimente separate. Simion s-a referit și la faptul că Francisc Tobă şi Nicolae Roman, doi ofiţeri acuzați de implicare în reprimarea Revoluţiei, au ajuns parlamentari pe listele AUR. Despre cel dintâi a spus că alianța analizează situația, iar în cazul celui de-al doilea a precizat că acuzațiile sunt nefondate.

Vasile Popovici, dezgustat și revoltat de ce a făcut George Simion (AUR) în Timișoara

„S-a întâmplat un fapt de o nerușinare fără seamăn. George Simion și-a convocat simpatizanții și membrii AUR pentru o manifestație de partid, strict de partid, în mijlocul Timișoarei, într-o zi simbolică, în dorința de a o confisca, bineînțeles, fără să solicite aprobare pentru mitingul pe care l-a organizat. El, în țara românească, nu cunoaște de legi și de lucruri care trebuie respectate. A vorbit fără mască. Este un pur nerușinat”, a declarat Popovici, în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

Profesorul s-a arătat revoltat și vizavi de faptul că doi ofiţeri implicaţi în reprimarea Revoluţiei - Francisc Tobă şi Nicolae Roman - au ajuns în Parlamentul României chiar pe listele AUR.

„Nu e deloc numai faptul că doi ofițeri ai Armatei Române au participat la reprimarea Revoluției din Timioara și Sibiu, e și scandalul în sine al organizării unei manifesații de partid într-o zi de comemorare a Timișoarei. Eu așa ceva nu am mai văzut... E un scandal în sine faptul că un iresponsabil ca ăsta își permite, într-o zi de sărbătoare, fără să ceară aprobarea, să se prezinte în mijlocul Timișoarei și să profaneze amintirea acelor zile, să le confiște, să confiște o sărbătoare a Timișoarei și a României în numele unui partid. Ăsta e cel mai mare scandal. Pe urmă vin toate celelalte.

În acest oraș, în 16 decembrie, românii s-au adunat în fața casei unui ungur. Un partid antimaghiar cum e AUR și un partid care continuă politica naționalistă a lui Ceaușescu e un partid care nu poate fi acceptabil pentru timișoreni și pentru eseța sărbătorii de azi”, a mai declarat Popovici.

Schimb de replici George Simion - Vasile Popovici

„De 15 ani sunt prezent la comemorările Revoluției. Chiar am organizat campania ”Eroii nu mor niciodată”. De 15 ani, eu sunt la marșul pe care timișorenii îl organizează. Din ce mi-au spus colegii mei din Timișoara, dl Popoviciu nu participă la acest marș”, a susținut, la rânsul său, George Simion.

Popovici i-a explicat apoi că el a participat la 16 decembrie 1989 și l-a făcut încă o dată nerușinat pe Simion.

Liderul AUR a punctat apoi că el a fost mereu însoțit de revoluționari.

Profesorul i-a spus apoi lui Simion că are ceva cu Francisc Tobă şi Nicolae Roman, dar și cu el personal, pentru că a permis ca aceștia doi să fie pe listele AUR și, astfel, să ajungă în Parlamentul României.

Popovici i-a bătut apoi obrazul lui Simion că și-a permis să „pângărească” o sărbătoare care nu e a lui sau a partiului său.

„Dar nu vă e rușine? Unde ați mai văzut dumneavoastră în Timișoara așa ceva? Să transformați o zi sfântă pentru noi într-o zi de partid”, a mai spus profesorul revoltat.

Răspunsul lui Simion: „AUR a avut doar o întâlnire cu simpatizanții cărora le-a mulțumit”.

Vasile Popovici a intervenit din nou și l-a întrebat pe Simion dacă a avut autorizație pentru eveniment și „cum vă permiteți să infectați aerul Timișoarei nepurtând mască? Nu vă e rușine?”.

„Sunteți însăși minciuna!”, i-a mai spus Vasile Popovici lui George Simion.

„Una e acțiunea de comemorare a eroilor Revoluției - eu sunt acum la Cimitirul Eroilor și am aprins o lumânare și an de an organizăm marșuri sub sloganul ”Eroii nu mor niciodată” - iar acțiunea noastră de partid a fost în fața Operei, în care am mulțumit susținătorilor”, a continuat Simion.

Popovici a punctat apoi că Simion a făcut această acțiune de partid într-o zi absolut specială și a numit AUR un „partid execrabil”.

Întrebat ce au căutat Francisc Tobă şi Nicolae Roman pe listele AUR pentru parlamentare, Simion a răspuns, dar doar după rugămintea lui Popovici de a nu mai spune minciuni: „Am analizat cazurile care ne-a fost semnalizate (SIC!). Cazul lui Francisc Tobă e luat în acest moment foarte în serios de colegii mei de la conducerea partidului și vom analiza cum se poate proceda în cazul dumnealui. Nouă ni s-au aruncat multe acuze și majoritatea s-au dovedit a fi nefondate. Dar, în acest caz, analizăm. Am intrat în posesia dosarelor Revoluției de la Sibiu și vom reveni într-o zi - două cu rezultatul acestei analize. Mergem până la a retrage mandatul”.

La remarca lui Răzvan Zamfir că nu poate fi retras mandatul niciunul parlamentar ales, Simion a punctat: „Încă nu s-au validat toate candidaturile. Noi ne luăm treaba foarte în serios. Juriștii noștri arată altceva”.

„Domnii vin de la un alt partid, Partidul Neamul Românesc. Ei nu sunt membri AUR”, a mai ținut să precizeze Simion.

Concluzia profesorului Popovici a venit rapid: „Toate scursurile s-au adunat în AUR. Toate”.

Simion a insistat apoi că AUR își ia misiunea foarte în serios. Despre Nicolae Roman, în schimb, George Simion a spus că a analizat personal situația și a ajuns la concluzia că „e acuzat pe nedrept. A pactizat cu revoluționarii”.

„Ce să pactizeze când el, în 17 decembrie, el trăgea în timișoreni? Ce să pactizeze un criminal ca ăsta?”, a replicat Popovici. El a remarcat apoi că Simion s-a încurcat în „minciunile pe care nu știe cum să le debiteze”.

„Sute de revoluționari din Timișoara ne cunosc, cunosc adevărul”, a punctat apoi liderul AUR.