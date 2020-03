România va trimite ajutoare Greciei, care se confruntă cu o criză a migranților, a anunțat, miercuri, ministrul interimat de Interne, Marcel Vela.

"Premierul Orban a decis să trimitem ajutoare Greciei, din rezerva națională. Este vorba de 100 de corturi, 400 de paturi, 400 de saci de dormit, 400 de saci de dormit, 400 de cizme, ajutoare într-un cuantum de 25 de tone", a declarat Marcel Vela.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.