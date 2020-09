Vergil Chițac, despre autorizațiile de construire pe spații verzi: Constanța a fost sluțită, nu mai are identitate urbanistică. Problema e lipsa unui registru al spațiilor verzi (VIDEO)

Senatorul Vergil Chițac, candidatul PNL la Primăria Constanța, a subliniat nevoia orașului de un registru al spațiilor verzi și a oferit drept exemplu situația fostului primar Radu Mazăre, care a fost trimis la închisoare într-un dosar privind retrocedări ilegale de terenuri. „Păi, multe din ele erau spații verzi. Nu avea voie, conform legii, să retrocedeze aceste spații verzi, numai că ele nu erau individualizate în documente ca spații verzi”, a explicat liberalul.

