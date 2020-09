Vergil Chițac: Este absolut necesar ca primul lucru în Constanța să fie strângerea gunoiului și o curățenie generală. Toată lumea se plânge de mizeria din oraș (VIDEO)

Candidatul PNL la Primăria Constanța susține că „toată lumea se plânge de mizeria din oraș”, astfel că „este absolut necesar ca primul lucru în Constanța să fie strângerea gunoiului și o curățenie generală”. În acest context, Vergil Chițac a explicat că groapa de gunoi ar trebui să fie ultima soluție, dar chiar și așa la noi este prima.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.