Vergil Chițac: Eu am prezentat un program de guvernare locală la Constanța și vreau o campanie pozitivă. Stelian Ion mă atacă pe mine pentru că, probabil, vrea să compenseze deficitul de notorietate (VIDEO)

Senatorul Vergil Chițac, candidatul PNL la Primăria Constanța, a prezentat deja un program de guvernare locală, care este public și pe marginea căruia discută cu cetățenii orașului de la Marea Neagră. Demnitarul susține că dorește să aibă o campanie „eminamente pozitivă” și a evitat să intre într-un clinci politic cu contracandidatul său de la USR, Stelian Ion, care i-a adus mai multe critici și despre care spune că „este extrem de ofensiv” și are o atitudine prin care, probabil, vrea „să compenseze” deficitul de notorietate. „Simpla critică în politică nu te califică, nu te îndreptățește să dai lecții cuiva”, a subliniat Vergil Chițac, marți seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.