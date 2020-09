Vergil Chițac: „Eu estimez o prezență la vot de peste 40% pentru că văd în Constanța o dorință de schimbare” (VIDEO)

Candidatul PNL la Primăria Constanța, Vergil Chițac, a discut în timpul dezbaterii electorale de la „Dosar de Politician”, în direct pe B1 TV, despre desfășurarea cursurilor online, în cele trei zile în care urmează să fie organizate alegerile, dar și despre sondaje și mai ales importanța prezenței românilor la vot în cursul zilei de duminică.

Vergil Chițac, candidatul PNL la Primăria Constanța a explicat de ce este de acord cu mutarea cursurilor în regim online, pentru trei zile, în vederea organizării alegerilor locale:

„Așa cum văd, este un program național în care vineri, luni și marți se face școala online. Cred că nu e nimic rău în toată chestia asta pentru că trebuie pregătite foarte bine secțiile de votare, în multe școli sunt secții de votare, așa cum știți, trebuie luate măsuri foarte stricte și luni și marți este după vot și clasele probabil că trebuie să fie supuse unui proces sanitar, ca să fim siguri că atunci când se întorc copiii la școala nu există riscul infecției. Nu cred că este un deranj așa de mare dacă pentru trei zile copiii învață online, deja s-au obișnuit. Poate pentru cei din clasele a VIII-a și a XII-a, pentru că ei au examene.”, a declarat acesta pe B1 TV.

Candidatul PNL la Primăria Constanța a explicat cât de important este ca oamenii să vină în număr cât mai mare la vot la alegerile locale din 27 septembrie.

„Sondajul pe care îl am eu este comandat de PNL, făcut în perioada 2 – 9 septembrie (..) Există, conform acestui sondaj o diferență consistentă între mine și locul 2, iar locul 3 aproape că nu contează în ecuația aceasta (...) Prezența este într-adevăr definitorie(...) Eu cred că oamenii le vor da acestor competitori ai mei răspunsul potrivit la vot. Eu estimez o prezență de peste 40%, pentru că văd în Constanța o dorință de schimbare" , a adăugat el.

