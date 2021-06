Vergil Chițac: Începând de astăzi, Farul Constanța este un club mai puternic decât a fost vreodată. Sunt în totalitate alături de acest nou proiect și vă asigur că vor urma multe vești bune

Cea mai fericită zi a fotbalului constănțean de multă vreme încoace, așa a descris primarul Virgil Chițac fuziunea Farului Constanța cu Viitorul. Edilul promite că acesta este doar începutul și că vor urma multe vești bune pentru club și pentru întreg sportul constănțean.

Începând de astăzi, Farul Constanța este un club mai puternic decât a fost vreodată, spune primarul Vergil Chițac

„Dragi constănțeni, începând de astăzi Farul Constanța este un club mai puternic decât a fost vreodată. Aceasta este cea mai fericită zi a fotbalului constănțean de multă vreme încoace și totul li se datorează în principal domnilor Gheorghe Hagi, Ciprian Marica, Gheorghe Popescu, și, nu în ultimul rând, tuturor suporterilor acestei minunate echipe care au ținut vii spiritul și speranțele fariste și au făcut mari sacrificii pentru renașterea clubului nostru. Fără ei și fără dumneavoastră, Farul nu ar însemna nimic”, a scris Vergil Chițac, luni, pe Facebook.

Acesta este doar începutul, spune primarul Constanței.

„În aceeași măsură, vreau să mulțumesc Viitorului Constanța pentru tot ceea ce a realizat în fotbalul românesc și pentru că a pornit pe acest nou drum alături de toți constănțenii. Sunt în totalitate alături de acest nou proiect și vă asigur că, de acum înainte, vor urma multe vești bune pentru Farul și pentru întreg sportul constănțean. Acesta este doar începutul. Aveți încredere!”, a adăugat Vergil Chițac.

Acționarii noului club sunt Gheorghe Hagi și Ciprian Marica, iar președinte este Gică Popescu. Tot „Regele” este și antrenor, iar noua echipă va evolua pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Toate sunt împreună. Farul Constanța, din momentul de față, are o bază sportivă, cea mai bună din România. Farul Constanța, în momentul de față, are cea mai bună academie din România. Farul Constanța are teren oficial de joc în proprietate privată, deci devine un club puternic. Farul Constanța are o istorie de 101 ani. Atât palamaresul Farului, cât și al nostru rămâne în picioare, deci devine un club foarte puternic, foarte bine organizat și cu performanțe, cu toate că fiecare club a făcut performanțele lui și împreună suntem mai puternici", a declarat marele Gică Hagi, luni, la conferința de lansare.