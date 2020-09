Vergil Chițac (PNL): E foarte important să finanțăm performanța, că de acolo ne vin modelele. Acum, din păcate, în Constanța nu avem săli de sport, ce să mai vorbesc de infrastructură sportivă (VIDEO)

Candidatul PNL la Primăria Constanța, Vergil Chițac, a deplâns starea în care a ajuns infrastructura sportivă din oraș. Acesta a afirmat că e nevoie de sport de performanță, căci de acolo ne vin modelele, or acest lucru cu greu se mai poate realiza când „curțile școlilor sunt ferecate, nu avem săli de sport, ce să mai vorbesc de infrastructură sportivă...”.

„Vedeți, dragii mei, de sport avem nevoie în Constanța ca să creștem tinerii. E foarte important să finanțăm performanța, că de acolo ne vin modelele. Însă sportivii de performanță la care ne raportăm și-n tenis și, știm cu toții, constănțeni, mari campioni, n-au ajuns deodată așa. Au pornit de la copii, au avut unde să joace tenis, curțile școlilor pe vremea aia erau deschise, se putea face sport peste tot în Constanța. Acum, din păcate, curțile școlilor sunt ferecate, nu avem săli de sport, ce să mai vorbesc de infrastructură sportivă...”, a susținut Chițac.

Candidatul PNL a făcut aceste declarații după ce a jucat puțin tenis cu Ateș Casimceali, care face parte din echipa de consilieri a PNL.

„Am fost de mic crescut pe terenurile de sport, atât cele oficiale, cât și cele neoficiale din cartiere. Îmi doresc ca Palatul Copiilor să renască și să fie din nou ce merită să fie”, a spus și Casimceali, de profesie medic stomatolog

„În acest moment, Constanța are minge de meci și serviciul împotriva celui mai dur adversar pe care l-a avut de 20 de ani. Avem asul în rachetă și doar de noi depinde punctul decisiv. Pe 27 septembrie, haideți să strigăm o dată pentru totdeauna ”game, set and match”!”, a mai transmis Vergil Chițac.

