Vergil Chițac (PNL): Miza mea este să pun Constanța pe șine, pentru că acum este un oraș aproape ruinat. Banii n-au reprezentat niciodată principala sursă motivațională în viața mea (VIDEO)

Vergil Chițac, candidatul PNL la Primăria Constanța, susține că are priceperea, echipa suport și programul necesar pentru a pune „Constanța pe șine”. În direct pe B1 TV, senatorul liberal a subliniat că nu are „o miză din a ocupa funcții publice în România”, pentru că deja a ocupat.

Vergil Chițac, candidatul PNL la Primăria Constanța, în direct pe B1 TV

Întrebat, luni, cum i se pare episodul dintr-o comună gorjeană, unde primarul în exercițiu și contracandidatul său au fost protagoniștii unui scandal în toată regula, Vergil Chițac a răspuns: „„Îmi pare rău, e total nefericit că în campania asta electorală, care văd că scoate la iveală multe patimi, se ajunge la violență fizică. Parcă ne obișnuisem din păcate cu cea verbală, dar uitați-vă că degenerează. Stau și eu să mă întreb de ce atâtea patimi? Sigur, dincolo de, iertați-mă, o lipsă elementară de educație sau de auto-educație. Stau să mă întreb, domne`, care este miza? De ce într-o campanie electorală se ajunge la scene de tipul acesta, care sunt inumane până la urma urmei, și știți de ce? Pentru că de-a lungul celor 30 de ani s-a dovedit că primăria este o instituție profitabilă, domnule, pentru cine ocupă fotoliul acela – și lăsați, că noi acum vorbim de o comună, dar putem ridica mult nivelul – și uitați vă dau exemplul Constanței. Păi, Mazăre în 2000, când a ajuns primarul Constanței, avea toate micile lui afaceri în insolvență sau faliment. După șase ani de zile de Primăria Constanța, era Top 100 milionari și stai să te întrebi ce s-a întâmplat, l-a atins aripa geniului în politică între timp? Cam asta este problema. Probabil că în joc sunt interese nelegitime și îmbogățire fără justă cauză, pentru că altfel chiar nu pot să îmi explic de ce violența asta”.

Referitor la principiile pentru care a considerat că este necesar să intre în cursa pentru Primăria Constanța, candidatul PNL a explicat: „Eu nu am o miză din a ocupa funcții publice în România, pentru că am ocupat. Eu am fost ordonator de credite, eu am semnat punct de plată pentru peste 60 de milioane de euro, deci nu asta e miza mea. Însă orașul Constanța – în care eu m-am născut, mă rog, am venit de la 5 ani și cu excepția celor cinci ani de facultate toată viața mea s-a desfășurat aici, de la prieteni, carieră, familie și ce vreți dumneavoastră – este deplorabil și dacă ați fost dumneavoastră în Constanța, cred că puteți să certificați lucrul acesta. Miza mea este să pun Constanța pe șine, pentru că în momentul de față Constanța este un oraș aproape ruinat, iar eu am priceperea, echipa suport și programul necesar pentru a face chestiunea asta. Repet, nu am o miză din a ocupa funcții publice. Să știți că până la urma urmei pentru mine lucrul acesta va fi deosebit de dificil, însă cu siguranță pentru constănțeni va fi mai bine.

„Să știți că în viața mea și cine mă cunoaște lucrul acesta îl știe, banii n-au reprezentat principala sursă motivațională niciodată. Dacă vreți să mă credeți, nici nu îmi plac”, a mai adăugat Vergil Chițac.