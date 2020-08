Vergil Chițac (PNL): PSD va primi răspunsul cuvenit la următoarele alegeri. Chiar dacă dărâmă guvernul, deși am îndoieli, cabinetul Orban va rămâne până la alegeri, dar cu mai puține prerogative (VIDEO)

PSD nici usturoi nu a mâncat, nici gura nu îi miroase, este concluzia senatorului Vergil Chițac, candidatul PNL la Primăria Constanța, care a comentat, joi, în direct pe B1 TV, stiuația politică din România, unde Guvernul Orban se confruntă cu o moțiune de cenzură, și a afirmat că, în opinia sa, social-democrații „vor primi răspunsul cuvenit la următoarele alegeri”.

