Vergil Chițac: Spitalul Constanța nu mai poate primi pacienți cu coronavirus. În general, DSP îi direcționează spre alte spitale care sunt suport COVID, cum e cel din Medgidia (VIDEO)

Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, a declarat că Spitalul Municipal nu mai poate primi pacienți depistați cu COVID-19. „Adevărul este că din 140 de locuri, din care 10 sunt la ATI, toate sunt ocupate”, a precizat edilul, joi, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

