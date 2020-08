Vice-președintele Comisiei de Buget, Finanțe, Bănci, liberalul Bogdan Huțucă: PSD-ul tot fuge de trecut, dar trecutul îi ajunge de fiecare dată

Vice-președintele Comisiei de Buget, Finanțe, Bănci, liberalul Bogdan Huțucă, este de părere că, în pofida promisiunilor făcute de Marcel Ciolacu la Congresul PSD din weekend, social-democrații sunt ajunși din urmă de trecut. Mai exact, PNL-istul amintește că promisiunile ruperii de trecutul marcat de Ion Iliescu au început încă din 2005, când șa conducere se afla Mircea Geoană.





Bogdan Huțucă (PNL): PSD-ul tot fuge de trecut, dar trecutul îi ajunge de fiecare dată





“România are nevoie de PSD. România are nevoie de o stângă puternică, are nevoie de siguranță, reconstrucție și creșterea nivelului de trai. Astăzi, doar PSD reprezintă stânga românească și valorile sale. Vrem să rămânem un partid conservator, care se uită mai degrabă în spate, în trecut, sau vrem să ne transformăm într-un partid modern, care se uită în viitor, spre progres”, a spus Marcel Ciolacu în declarația sa de la a Congresul PSD de sâmbătă.

Vice-președintele Comisiei de Buget, Finanțe, Bănci, liberalul Bogdan Huțucă, se îndoiește de promisiunile acestuia, amintind că fiecare nou președinte a promis că PSD va avea o viziune nouă.

„Marcel Ciolacu a promis la Congresul PSD că partidul se va rupe de trecutul comunist și că va lăsa în urmă toate atacurile la Justiție și la statul de drept din ultimii ani. Ciolacu ne-a asigura că PSD devine un partid european, curat, cu valori și principii și că nu mai are nicio legătură cu trecutul. Problema este că Ciolacu este doar ultimul dintr-o serie lungă de lideri care au promis în ultimii 15 ani același lucru”, arată liderul liberal Bogdan Huțucă.

Șeful PNL Constanța amintește că minciuna cu ruperea de trecut a apărut la Congresul din 2005, când Mircea Geoană l-a învins pe Ion Iliescu.O copilă de 13 ani a fost uitată de tatăl ei într-o benzinărie din Austria. Când și-a dat seama ce s-a întâmplat de fapt, A ÎNCREMENIT

„Mircea Geoană a promis în 2005 că va rupe partidul de trecutul său comunist și de tot ce a reprezentat Ion Iliescu și ca îl va transforma într-un partid modern. Din toată modernitatea anunțată nu au rămas însă decât ceasurile de zeci de mii de euro primite cadou de la Marian Vanghelie”, spune Huțucă.









Bogdan Huțucă (PNL): Și Victor Ponta și Liviu Dragnea au făcut promisiuni asemănătoare





După Mircea Geoană au urmat Victor Ponta și Liviu Dragnea, ambii cu promisiuni care au s-au transformat niciodatpă în realitate, mai spune Huțucă.

„În 2010 a fost rândul lui Victor Ponta să promită același lucru, de această dată însă la pachet cu lupta împotriva corupției. Din promisiunile lui Ponta au rămas doar cu guvernul post-decembrist care a avut cei mai mulți miniștri trimiși în judecată și condamnați de DNA, cu cele mai multe scandaluri de corupție și cu un stil grandoman și necuviincios de a face politică.

A urmat Liviu Dragnea, cel care în 2015 l-a ridicat chiar în picioare pe Ion Iliescu pentru a păstra cu toții un moment de reculegere pentru victimele comunismului. Și Dragnea promitea atunci o ruptură de trecut și o politică europeană. Dar știm cea urmat: OUG 13, asalt la statul de drept, distrugerea economiei, certuri cu partenerii euro-atlantici și instituții de forță folosite împotriva românilor pașnici”, mai spune Huțucă.

Potrivit liderului PNL, toate acestea ne arată că nu trebuie să punem preț pe promisiunile pesediștilor.

“Ne-au păcălit de prea multe ori. Cum să ne mai lăsăm păcăliți încă o dată când vedem că în jurul lui Ciolacu se află aceiași peremiști veseli precum Olguța Vasilescu, aceiași baroni precum Felix Stroe de la Constanța, Paul Stănescu de la Olt, Ionel Arsene de la Neamț sau Marian Oprișan de la Vrancea. În concluzie, nu contestă nimeni că pesediștii tot vor să fugă de trecut. Problem cu ei este că trecutul îi ajunge de fiecare dată”, încheie liderul liberal.