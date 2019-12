Vicepremierul Aurelian Bădulescu, înainte de audierile de la DIICOT: „Acest dosar va lămuri întru totul cine și ce și-a dorit să se întâmple la 10 august” (VIDEO)

Vicepremierul Aurelian Bădulescu a declarat, joi, înainte de audierile de la DIICOT din dosarul 10 august, că speța „va lămuri întru totul cine și ce și-a dorit să se întâmple” la mitingul antiguvernamental al diasporei din urmă cu mai bine de un an.

„Acest dosar va lămuri întru totul cine și ce și-a dorit să se întâmple la 10 august. După ce voi da, astăzi, declarație în fața procurorilor, o să fac de fapt ceea ce a îndemnat și președintele acestei țări, o justiție publică, adică să cunoască oamenii cine și ce i-a adus ca ei să sufere, pe de o parte, iar ceilalți, jandarmii, să tragă pe de altă parte”, a declarat Aurelian Bădulescu, înainte de a intra la audieri.

Întrebat de ce nu a făcut această „justiție publică” până acum, viceprimarul Capitalei a răspuns: „Nu, această justiție publică, cred că greșiți... eu cred că am fost singura persoană care am adus critici și am spus adevărul despre 10 august. Așa că nu cred că dumneavoastră aveți dreptate”.

Aurelian Bădulescu anunța, în februarie 2019, că va face dezvăluiri cu privire la episodul protestelor din 10 august. Viceprimarul Capitalei a declarat că va pune la dispoziția prezei documente care să demonstreze „implicarea şi modul în care binomul Liviu Dragnea – Carmen Dan a reuşit să manipuleze structurile” pe 10 august, potrivit Agerpres.

„Zilele următoare voi pune la dispoziţia presei documente din timpul evenimentelor şi documente care fac parte şi au fost deja depuse la Parchetul de pe lângă Înalta Curte – Secţia militară, documente din care veţi vedea implicarea şi modul în care binomul Dragnea – Carmen Dan a reuşit să manipuleze structurile din acea zi, astfel încât Jandarmeria să fie ciuca bătăilor. Îmi asum ca întotdeauna aceste lucruri, am participat la aceste evenimente, iar întrebarea mea retorică nu este o întrebare a unui om care nu are ce spune. Dana, unde ai fost pe 10 august? Dana, poţi să îmi spui discuţiile pe care le-ai avut cu numitul Liviu Dragnea şi Arsene împreună cu secretarul de stat plecat de la Interne şi, în secret, numit la Ministerul Apărării Naţionale? Dana, ai curaj până vei fi pusă pe lista lui Liviu Dragnea de europarlamentare, să nu laşi Jandarmeria să tragă ceea ce ai reuşit tu să faci în baza unei înţelegeri prealabile cu Liviu Dragnea”, declara Aurelian Bădulescu.

