Vicepremierul „integrator” explică pas cu pas ce rol are în Guvernul Orban, în direct pe B1 TV. Raluca Turcan: „Spre exemplu, Educația se confruntă cu o rată record a abandonului școlar” (VIDEO)

Raluca Turcan a explicat, joi seară, în direct pe B1 TV, că portofoliul de vicepremier presupune creionarea unei imagini de ansamblu în eforturile de implementare a măsurilor guvernamentale.

„Ideea de vicepremier, care să coordoneze câteva ministere, are la bază preocuparea ca măsuri importante într-un anumit domeniu corelat cu multe altele să poată să fie văzute în ansamblu”, a subliniat Raluca Turcan.



Vicepremierul Guvernului Orban a oferit drept exemplu Ministerul Educației, care se confruntă cu o rată record a „părăsirii timpurii”. Raluca Turcan a precizat că o astfel de problemă se poate rezolva prin câteva programe naționale, precum afterschool generalizat, alimentație sănătoasă, învățământ profesional, consiliere etc.



Ei, bine, spune ea, în această situație, ministrul Educației ar putea spune că nu are suficienți bani pentru a implementa măsurile necesare. Totuși, dacă vicepremierul integrează inițiativele cu un alt minister, spre exemplu cel al Fondurilor Europene, sursele de finanțare s-ar putea găsi mult mai ușor.



În această ordine de idei, Raluca Turcan a menționat că principalele portofolii pe care le integrează vicepremierul sunt cel al Educației cu cel al Sănătății și cel al Dezvoltării Regionale cu cel al Fondurilor Europene.



„La Ministerul Justiție este, de asemenea, nevoie de niște măsuri, care să presupună niște măsuri cu Comisia Europeană, cu forurile internaționale, pentru a corecta din gravele derapaje la care ne-a adus guvernarea trecută”, a afirmat vicepremierul.



Întrebată câți angajați are Ministerul Justiției, Raluca Turcan a răspuns că în jur de 400, în timp ce 19.000 de persoane lucrează în instituțiile de coordonare. Cei mai mulți sunt la Administrația Națională a Penitenciarelor, 16.000, la aproximativ 20.000 de deținuți.

