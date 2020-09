Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat că 2.800 de școli vor avea conexiune la internet: „Operatorii își vor lua un număr de școli pentru care vor asigura fibră optică” (VIDEO)

În cadrul ședinței de Guvern, prim-ministrul Ludovic Orban a adus în discuție și stadiul se află programul de extindere a rețelelor de contectare a unităților școlare la internet. Vicepremierul Raluca Turcan a explicat faptul că în urma analizei realizate de către Ministerul Educație, existau 5.000 de unități școlare fără contexiune la internet. Ea a anunțat că în urma discuțiilor cu operatorii de telefonie, cu ANCOM, cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale, vor exista aproximativ 2.800 de clădiri școlare conectate la internet, în plus față de cele din prezent.

„În urma analizei realizate de către Ministerul Educației, aproximativ 5.000 de clădiri școlare nu aveau conexiune la Internet, ca atare în urma grupului comun pe care l-am constituit împreună cu operatorii de telefonie, cu ANCOM, cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale, am ajuns la un progres important, și anume operatorii își vor lua un număr de școli pentru care vor asigura fibră optică și vom ajunge, cel mai probabil la 2.800 de clădiri școlare conectate la internet, în plus față de cele pe care le avem. În sensul acesta va fi creat un contract cadru, serviciile din partea operatorilor vor fi furnizate gradutit și în urma contractului cadru vom adopta și un memorandum în ședința de Guvern, astfel încât să poată să fie finalizat și juridic acest demers. Va exista și un termen de apel, în cazul în care vor exista și alți operatori care vor să sprijine acest efort al celorlalți care au participat la dezbatere să se poată înscrie și să asigurăm pentru cât mai multe școli acoperire cu rețea”, a explicat vicepremierul Raluca Turcan.

