Vicepremierul Raluca Turcan, despre noi ajutoare pentru industria culturală: „Schema funcționează sub formă de granturi și vine să completeze măsurile pe care le-am luat deja” (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat, miercuri, o schemă de ajutor de stat pentru industria culturală, care „funcționează sub formă de granturi”, iar un memorandum în acest sens va fi prezentat în ședința de Guvern de astăzi. Demnitarul a precizat că de această inițiativă „vor putea beneficia industria culturală independentă, organizatorii de evenimente culturale și festivaluri de muzică, librăriile și editurile”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.