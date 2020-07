Vicepremierul Raluca Turcan, la prezentarea programului „Reclădim România”: Guvernul PNL, cea mai mare rată de absorbție a fondurilor europene de la integrarea în UE (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan susține că Guvernul Orban a înregistrat cea mai mare rată de absorbție a fondurilor europene de la intrarea României în Uniunea Europeană. Demnitara a făcut această declarație miercuri, când Executivul a prezentat planul național de investiții și relansare economică.

