Vicepremierul Raluca Turcan: Mi se pare obligatoriu ca statul să ofere o viziune de dezvoltare pentru țară / Prioritatea noastră a fost sănătatea publică, nu interesele infractorilor (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a subliniat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că i se pare „obligatoriu ca statul să ofere o viziune de dezvoltare pentru țară”. Demnitara a vorbit despre planul național de investiții și relansare economică „Reclădim România”, care a fost prezentat anterior, în aceeași zi, de către președintele Klaus Iohannis și mai mulți titulari de portofolii din cabinetul liberal. Ea a reiterat că Guvernul Orban a „recredibilizat România în plan extern”.



Raluca Turcan, despre prioritățile Guvernului Orban și planul de investiții și relansare economică





„Prin măsurile luate pentru economie și credibilitatea politică a acestui guvern, am câștigat o încredere internațională și am reușit ca la nivel de fonduri europene, o principală sursă de finanțare pentru completarea Bugetului de stat, să aducem în România sume uriașe. Anul trecut, deci până la încheierea anului trecut, am salvat de la decomitere 600 de milioane de euro, iar acum, în gestionarea crizei sanitare și economice, am introdus în economia românească 2,2 miliarde de euro. În plus, am recredibilizat România în plan extern și am putut să ne împrumutăm mai mult, la dobânzi mai mici. Așadar, cu costuri mai mici, cu o povară mai mică pentru oameni, ceea ce iarăși reprezintă un plus. Când vii și pui sursa de finanțare pentru orice măsură pe care o prezinți oamenilor, nu poți să nu fii luat în serios. Eu sper, cu adevărat, că și companiile, și oamenii fac această diferență, văd că acest guvern se străduiește, văd că acest guvern este credibil, este apreciat la nivel internațional, este apreciat la nivel de parteneri din societatea românească, companii, ONG, angajați, oameni de bună credință, și își dau seama că pot să aibă un partener de construcție pe termen lung”, a declarat Raluca Turcan, în emisiunea realizată de Tudor Mușat.

În plus față de asta, mai spune vicepremierul, „să știți că nu ne-au preocupat deloc în această perioadă interesele infractorilor, nu am făcut o prioritate din salvare oamenilor din pușcării, ci dimpotrivă, am pus sănătatea publică pe primul loc”.

Vicepremierul, despre nevoia ca statul să ofere o viziune de dezvoltare pentru țară





Raluca Turcan a reluat o parte din mesajul premierului Ludovic Orban, care explicase, odată cu prezentarea planului „Reclădim România”, că deși statul exportă materie primă, nu produce plus valoare în țară. Întrebată dacă nu cumva e prea multă implicare a statului, vicepremierul Raluca Turcan a răspuns: „Mi se pare obligatoriu ca statul să ofere o viziune de dezvoltare pentru țară. Dacă nu, atunci nu ești un stat. În primul rând, ai companiile strategice pe care ai datoria, ca stat, să le faci funcționale și să fie motoare de generare de siguranță în aceste domenii strategice și, în același timp, de plus valoare. Dădea exemplu premierul companiile naționale de cupru. Noi extragem cupru, exportăm materia primă, însă nu prelucrăm cuprul. La fel se întâmplă și cu gazele. Deci noi nu producem plus valoare în România, ne rezumăm la a exporta materie primă. Asta este o diferență de abordare economică și, da, Guvernul trasează direcția”.