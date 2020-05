Vicepremierul Raluca Turcan a prezentat, vineri, programul „Innotech Student”, un proiect de 150 de milioane de euro în baza căruia Guvernul Orban estimează că vor fi create peste 900 de afaceri și aproximativ 5.000 de locuri de muncă. Anunțul său vine la o zi distanță de momentul în care președintele Klaus Iohannis prezenta o nouă etapă de relaxare a restricțiilor din România, iar Guvernul Orban nuanța poziția puterii executive, enumerând lista de măsuri ce vor intra în vigoare din 1 iunie.



„Plafonul maxim este de 2 milioane de euro de solicitant, iar în acești 2 milioane de euro aproximativ 300 de studenți vor intra în program și vor primi antreprenoriat didactic, adică să învețe să devină antreprenori. După ce fac aceste cursuri de pregătire și de practică, își creează un plan de afaceri, plan de afaceri care, după aceea, va primi o finanțare între 40.000 și 100.000 de euro, în funcție de numărul de locuri pe an. Aici, în funcție de numărul de locuri create, pe lângă grantul de 40.000, 100.000 de euro, mai există și sprijinul pentru cei pe care aceștia îi angajează. Așadar, prin acest proiect de 150 de milioane de euro, estimăm că vor fi create peste 900 de afaceri și aproximativ 5.000 de locuri de muncă”, a declarat Raluca Turcan.



Demnitarul a subliniat că „această măsură dedicată studenților vine în completarea unei măsuri pe care Guvernul a adoptat-o aseară și care țintește categoria de vârstă între 16 și 29 de ani, o măsură care va fi finanțată cu 100 de milioane de euro, pentru tineri care nu se află în sistemul educațional sau nu sunt angajați. Această măsură va funcționa ca un sprijin pentru angajatorii care atrag astfel de tineri între 16 și 29 de ani, care vor primi un sprijin, pe fonduri europene, de maxim 50% din salariul celor pe care îi angajează, dar nu mai mult de 2.500 de lei, pentru un an de zile, cu condiția menținerii în câmpul muncii a celor angajați un an de zile”.

„Iată, așadar, două măsuri țintite pentru tineri. Studenți și tineri care nu sunt în formele de învățământ sau nu sunt angajați pe piața muncii. Aceste măsuri vor fi completate de granturi pentru IMM, pentru capital de lucru și investiții. De asemenea, de granturi pentru SRL care nu au angajați și au unul, doi acționari, și care au fost afectați de criză și vor primi o sumă de bani pentru a putea să-și reia activitatea. Nu în ultimul rând, vom lansa granturi pentru sprijin țintit, pentru dezvoltarea competitivității în România, în special pe digitalizare și informatizare”, mai spune vicepremierul.

Raluca Turcan susține că „acestea sunt câteva măsuri dintr-un plan amplu de relansare economică, un plan pe care Guvernul Orban îl are în vedere pentru a construi și o Românie educată, pentru că se realizează cuplarea între sistemul de educație și piața muncii, între cei care au ieșit din sistemul de educație și piața muncii, care îi așteaptă, și de asemenea pentru o Românie dezvoltată sustenabil, pe termen lung”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.