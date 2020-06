Vicepremierul Raluca Turcan a vizitat, marți, centrul de recuperare a veteranilor de la Mănăstirea Dealul, unde a afirmat că această categorie de cetățeni „a servit România în momentele de cumpănă” și ne-a pus „și pe harta NATO pentru a fi astăzi membru cu drepturi depline”.



Vicepremierul Raluca Turcan, săgeți către Dragnea și PSD, la centrul dedicat veteranilor de la Mănăstirea Dealul





„Vreau să vă spun că, dincolo de un respect pentru o categorie care a servit România în momentele de cumpănă și ne-a pus, de asemenea, și pe harta NATO pentru a fi astăzi membru cu drepturi depline în NATO, vrem să arătăm prin prezența noastră aici și determinarea de a folosi acest uriaș avantaj numit fonduri europene. O sursă de finanțare pe care, până acum, guvernele au ignorat-o, au tratat-o la și altele. Gândiți-vă că dacă în exercițiul financiar, care se apropie de final, avem o cotă de absorbție a fondurilor europene de aproximativ 30%, avem responsabilitatea de a recupera lipsa de finanțare. Noi ne-am propus să atragem fondurile europene în exercițiu propriu de finanțare, plus anii suplimentari, într-o proporție de minim 85%, astfel încât în perioadele de grație să ne apropiem la o absorbție a fondurilor de 100%”, a declarat vicepremierul Guvernului Orban.

Raluca Turcan susține că „lucrurile acestea se văd în proiecte concrete. Uitați-vă că am dat drumul la marile proiecte de apă și canalizare în toată țara - proiecte uitate undeva într-o comisie înființată pentru acoliții lui Dragnea și ai PSD. Am dat drumul la proiectele mari de infrastructură și, de ce nu, vom lansa o serie de granturi, sprijin concret pentru mediul de afaceri, pentru sectorul social, sectoare profund afectate și de criza economică, dar care așteptau până acum și un impuls din partea statului, de a crea plus valoare - mă refer la mediul de afaceri - și, în același timp, de a primi ajutor social țintit pentru categoriile vulnerabile, pentru că nu doar economia trebuie pusă în funcțiune, ci categoriile vulnerabile, care nu beneficiază întotdeauna de serviciile statului, pentru că statul nu poate ajunge la ele de fiecare dată, să poată să fie parte în proiecte europene derulate prin parteneri privați, prin ONG, dar și prin instituțiile statului, astfel încât partea socială să fie întărită în România”.



Guvernul Orban anunță investiții de zeci de miliarde de euro în transporturi și energie





Importanța investițiilor în marile proiecte a fost subliniată și de premierul Ludovic Orban, care anunțase anterior că, în următorii 10 ani, România va investi peste 40 de miliarde de euro în infrastructura de transport și 25 de miliarde de euro în sectorul energiei.

„În ceea ce priveşte marile proiecte de infrastructură, în următorii 10 ani România va investi peste 40 de miliarde de euro în dezvoltarea infrastructurii de transport. De asemenea, va exista un angajament pentru dezvoltarea infrastructurii în domeniul energiei, de cel puţin 25 de miliarde de euro, în următorii 10 ani. Obiectivul nostru este să reindustrializăm România, să folosim toate pârghiile pe care le avem la dispoziţie pentru a atrage noi investiţii pentru a dezvolta capacităţi industriale, pentru a reuşi cu adevărat să producem competitiv cât mai multe lucruri în România fructificând toate oportunităţile care ne vor fi oferite de dezvoltările de pe piaţa europeană, de pe cea internaţională. Din acest motiv vreau să asigur investitorii de la Liberty că fac o investiţie care va da roade atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung”, a precizat premierul Ludovic Orban.

