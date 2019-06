Vicepremierul Suciu, după criticile aduse de Klaus Iohannis: „Domnul preşedinte este în continuare în campanie electorală”

Vicepremierul Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale, a declarat, marți, că președintele Klaus Iohannis este în continuare în campanie electorală, iar Codul administrativ adoptat de Guvern a fost susținut și de primarii PNL, potrivit Agerpres.

„E o marotă, ştiam că aşa se va întâmpla, va fi folosit doar pentru că domnul preşedinte este în continuare în campanie electorală. Am rugămintea la domnia sa şi la toţi cei care vorbesc, dar doar din punctul de vedere al unui interes politic, să citească cu mare atenţie actul normativ. Am impresia că uneori trăim în realităţi paralele. Nu există judeţ în care am fost să nu invit toţi primarii la discuţii vizavi de Codul administrativ.

Parlamentari din PNL au făcut parte din comisia care a elaborat acest cod, care este peste 95% exact Codul administrativ care a ieşit din Parlament şi care a primit inclusiv voturile PNL. Preşedintele Comisiei de administraţie din Camera Deputaţilor, membru marcant al PNL, a susţinut Codul administrativ", a precizat Suciu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, întrebat ce părere are despre criticile aduse de şeful statului acestui act normativ.

Vicepremierul a mai adăugat că acest Cod administrativ „nu politizează nimic”.

„Prefectul rămâne înalt funcţionar public, exact cum este în legislaţia actuală. Şefii instituţiilor deconcentrate nu sunt asimilaţi managerilor publici şi nu este politizată funcţia de şef al instituţiei deconcentrate, rămân pe legislaţia actuală. Cât despre discuţia cu baronii, (...) înseamnă că absolut toţi aleşii locali sunt nişte baroni şi nu ar trebui să adoptăm acest act normativ pentru că domnul preşedinte nu este de acord.

Domnul preşedinte a mai atacat acest act normativ la CCR şi vreau să punctez că CCR nu a respins prevederile Codului administrativ, ci modalitatea tehnică de elaborare", a susţinut Suciu.

Așadar, declarația ministrului vine în contextul în care președintele Klaus Iohannis a catalogat adoptarea Codului administrativ prin ordonanță de urgență drept atentat grav la adresa întregului sistem administrativ din România. (Detalii AICI)