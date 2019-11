Noul ministru al Dezvoltării demarează un „control riguros”. Vicepremierul Turcan: „Din pușculiță de partid, acest minister trebuie să deservească autoritățile locale și dezvoltarea României” (VIDEO)

Din pușculiță de partid, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (după noua sa denumire) trebuie să devină un mijloc, prin care să fie deservite autoritățile locale și dezvoltarea României, a afirmat, joi dimineață, Raluca Turcan, la ceremonia de preluare a portofoliului de către Ion Ștefan.

„Din pușculiță de partid, acest minister trebuie să deservească autoritățile locale și dezvoltarea României. Nicio competență fără finanțare, pentru că am asistat în decursul timpului la competențe puse în brațele administrației publice locale fără resurse de dezvoltare. Responsabilități fără resurse, ceea ce înseamnă pe fond ineficiență. Vreau, și cabinetul Orban dorește de la Ministerul Dezvoltării Regionale să fie continuate programele de inevstiții și, în același timp, să fie eliminat complet criteriul politic atunci când se fac alocări din bani publici. Dezvoltare înseamnă viziune în continuitatea proiectelor. Dezvoltare înseamnă proiecte integrate, proiecte începute și finalizate, nu bani pentru proiecte începute și uitate. Considerăm că Ministerul Dezvoltării Regionale trebuie să aibă această prioritate, ca orice investiție începută să fie și finalizată. Nu mai puțin ne interesează și absorția fondurilor europene. (...) Să nu mai existe întârzieri sau pericol de dezangajare”, a afirmat Raluca Turcan.

Noul ministru al Dezvoltării a subliniat că, deși Guvernul Orban a fost învestit de doar două zile, el deja a luat primele măsuri în sectorul său. Mai mult decât atât, el a subliniat că, joi, va cere modificarea planului de audit, pentru realizarea unui „control riguros al implementării programelor”.

„În aceste prime două zile, am abordat frontal problemele cu care se confruntă ministerul. Efectuarea plăților către UAT, în vederea achitării facturilor emise de constructori, lucru care s-a și întâmplat. UAT au primit acești bani. Transparentizare, prin publicare pe site a tuturor plăților efectuate de către minister. Plățile efectuate vor fi afișate zilnic pe site, începând de astăzi”, a declarat Ion Ștefan.

