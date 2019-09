Viceprimar PSD, locotenent în Securitate înainte de 1989. Gică Anghel, găsit vinovat în două cazuri de încălcare a drepturilor omului

Gică Anghel (57 de ani), actual viceprimar PSD în Alexandria, a lucrat pentru Securitate înainte de 1989 și a încălcat drepturile omului, a decis Curtea de Apel București la sesizarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), potrivit newsweek.ro.



Edilul a atacat cu recurs sentința din 24 aprilie 2019, când magistrații au constatat că acesta a fost ofițer al fostei Securități, având gradul de locotenent.



Anterior, el lucrase ca muncitor-tâmplar la Întreprinderea de Construcții Montaj Teleorman, iar în anul 1988 a absolvit Școala Militara de Ofițeri Activi din Ministerul de Interne, arma „INFORMAȚII", specializarea Contrainformații militare, fiind repartizat, începând cu data de 1 septembrie 1988, la U.M. Turnu Măgurele, scrie publicația.



El a ascuns aceste episoade din CV-ul său. Spre exemplu, pe pagina de Internet a Primăriei, în capitolul „activitate profesională” este notat doar că a fost ”Șef Serviciu Organizare Misiuni – U.M. 0723 Alexandria, Teleorman. Comandant de subunitate pază obiective și ordine publică”, funcții ocupate după 1989.



CNSAS a constatat că, activând pentru Securitate, politicianul Gică Anghel a încălcat drepturile omului în cazurile a doi militari:



B.M. - supravegheat informativ în urma semnalării că „/.../ are manifestări de nemulțumire datorită nerezolvării unor probleme personale, dar că generalizează aceste nemulțumiri făcând afirmații cu conținut denigrator la adresa condițiilor social-politice și economice din țara noastră, fiind semnalat cu comentarii negative la adresa conducerii superioare de partid și de stat.”;



D.I. - supravegheat informativ motivat de faptul că „/.../, în discuțiile purtate cu doi cetățeni din (...) a exprimat totala nemulțumire legată de faptul că a plătit 2.000 lei energia electrică, a adus unele injurii grosolane la adresa organului puterii de stat ce elaborează legile”.



Printre altele, în cele două situații, Anghel a dispus:



„- i se vor identifica relațiile pe care le are în unitate și în afara ei, caracterul și natura acestora, eventualele persoane care l-au influențat negativ;



- dacă are manifestări de elogiere a modului de viață capitalist, față de cine și în ce împrejurări;



- se vor documenta manifestările negative ale obiectivului și se va lua o măsură preventivă împotriva sa. (....)



- dirijarea și instruirea informatorului V. să pătrundă în intimitatea obiectivului pentru a stabili activitatea pe care o are la locul de muncă, concepțiile sale politice, ce probleme abordează în discuții și să-l influențeze pozitiv, precum și a informatorului T. să stabilească dacă cel în cauză elogiază modul de viață capitalist, care sunt relațiile pe care le are în unitate și în afara ei, trăsături negative de caracter;



- interceptarea corespondenței;



- verificarea persoanelor semnalate în cercul de relații ale obiectivului;



- persoanele identificate că au cunoștință de comentariile pe care le face obiectivul sau de eventualele intenții negative ale acestuia, vor fi audiate și li se vor lua declarații scrise”;