Viceprimarul Capitalei recidivează. Aurelian Bădulescu a folosit din nou un limbaj injuruios în ședința de Consiliu General al Municipiului București.

Bădulescu a jignit-o pe consiliera USR, Ana Ciceală, pentru că a avut îndrăzneala să pună întrebări despre unul dintre subiectele de pe ordinea de zi.

„Ești mică și proastă” , i-a spus acesta, potrivit buletin.de

Ana Ciceală a declarat că deja a devenit o obișnuință ca Aurelian Bădulescu să îi adreseze injurii în ședințele de consiliu.

