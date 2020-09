Viceprimarul Leonardo Cristea din Adjud, filmat când se săruta pe gură cu un interlop la o petrecere. El s-a pupat cu un membru al găștii „Spaima Adjudului” (VIDEO)

Nici pandemia de coronavirus nu a reuşit să destrame clanurile de interlopi. Leonardo Claudiu Cristea, viceprimar al orașului vrâncean Adjud, a fost filmat la o petrecere în timp ce se sărută pe gură cu un membru al găștii Banghici, autointitulată „Spaima Adjudului". Filmuleţul a ajuns viral la scurt timp după postare, relatează B1 TV.

