Viceprimarul USR-PLUS vrea reforma spitalelor din Capitală cu un condamnat pentru tentativă de omor, o stewardesă și casieri. Vizibil încurcat, Horia Tomescu nu a reușit nici măcar să își argumenteze public propunerile: „Asta e opinia mea” (VIDEO)

Capitala a rămas cel puțin pentru moment fără buget, acesta fiind respins din cauză că nu a primit voturile consilierilor generali de la USR-PLUS, care doresc ca viceprimarul lor să primească mână liberă pentru gestionarea spitalelor din subordinea ASSMB.

Într-un dialog cu Răzvan Zamfir la „Bună, România!”, vineri, pe B1 TV, Horia Tomescu a încercat să își justifice propunerile controvesate pentru conducerile unităților sanitare din București, însă, vizibil încurcat, a recunoscut practic că nu le poate argumenta public, sfârșind prin a spune că aceștia s-au descurcat „acceptabil” comparativ cu celelalte persoane intervievate.

