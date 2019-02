Victor Ciorbea, relaxat în privința noii OUG pe Justiție: Și Dumnezeu a făcut lumea în șase zile și în a șaptea s-a odihnit (VIDEO)

Avocatul Poporului a transmis că serviciul contencios al instituției a început o analiză asupra recentei Ordonanțe de Urgență adoptată de Guvern ce modifică, din nou, Legile Justiției. Victor Ciorbea nu pare, totuși, să se grăbească. De altfel, nu este prima dată când Ciorbea este criticat pentru lipsa de reacție în raport cu OUG-urile extrem de controversate ale

Guvernului, în condițiile în care el este singurul care poate ataca la Curtea Constituționale astfel de acte.

De asemenea, în ciuda criticilor primite, Victor Ciorbea insistă că instituția pe care o conduce este extrem de activă.

