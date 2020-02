Costache: Noi doze de vaccin antigripal ajung în 2-3 săptămâni. În 2020-2021 nu va mai exista o criză a vaccinurilor, vă putem asigura (VIDEO)

Victor Costache a anunțat că a fost începută procedura pentru achiziția de noi doze de vaccin împotriva gripei sezoniere. Ministrul Sănătății a mai precizat, pentru B1 TV, că noile doze vor fi disponibile în maxim trei săptămâni.

„S-au distribuit toate cele aproape 1,6 milioane de doze de vaccin antigripal şi rezultatele s-au văzut: rata de decese este de trei ori mai mică faţă de anul anterior. Până acum au fost înregistrate 39 de decese, iar ultimele au fost numai în cazul pacienţilor vârstnici, cu multiple comorbidităţi. S-a demarat o achiziţie suplimentară şi, probabil, în două-trei săptămâni vom avea dozele”, a declarat Victor Costache, pentru B1 TV.

