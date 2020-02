Victor Costache: Demiterea din funcția de șef de secție a lui Mircea Beuran nu a fost decizia mea (VIDEO)

Noi contre dure între miniștrii audiați și pesediștii din comisiile de specialitate. Victor Costache a avut un schimb de replici cu Șerban Nicolae după ce acesta l-a acuzat că l-a demis pe chirurgul Mircea Beuran din fruntea secției de chirurgie de la Spitalul Floreasca. Nicolae l-a apărat pe Beuran după ce la începutul anului o femeie care ar fi trebuit să fie operată de acesta a murit arsă de vie.

Întrebat de social-democrat de ce l-a demis pe Beuran de la conducerea secției de la Spitalul Floreasca, ministrul propus pentru portofoliul Sănătății a răspuns: ”Demiterea din funcția de șef de secție a domnului Beuran nu a fost decizia mea. Ministrul Sănătății nu poate demite un manager și nici măcar un șef de secție. Șeful de secție răspunde în fața managerului, iar managerul răspunde în fața consiliului de administrație. Mircea Beuran a fost demis din funcția de șef de secție de către managerul spitalului".

În timpul audierii, Victor Costache a susținut că ordonanța privind spitalele private nu reprezintă o privatizare a sănătății, ci este o modernizare a legii, făcută în beneficiul pacienților.

Referitor la realizările din cele trei luni de mandat, ministrul propus pentru a prelua portofoliul Sănătății a amintit de punerea în linie dreaptă a contractelor de finanțare pentru spitalele regionale și extinderea examenului de rezidențiat în mai multe spitale.

”44 de noi centre de rezidențiat au fost deschise și s-a permis descentralizarea rezidențiatului și repopularea spitalelor noastre județene cu medici. O parte dintre aceste spitale au primit după 12 ani din nou rezidenți. O parte dintre aceste spitale vor fi repopulate cu medici rezidenți”, a spus Victor Costache.

Miercuri este ultima zi de audiere în comisiile de specialitate din Parlament a miniștrilor propuși să facă parte din cabinetul Orban II.

Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Parlamentului, miercuri se prezintă la audieri Adrian Oros, ministrul propus al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Victor Costache, ministrul propus pentru portofoliul Sănătății, Marcel Boloș, propus să conducă Ministerul Fondurilor Europene, Violeta Alexandru, propusă la Ministerul Muncii, și Lucian Bode, ministru propus la Transporturi. (Programul complet AICI)

Audierile miniștrilor interimari, propuși să facă parte în continuare din echipa guvernamentală a lui Ludovic Orban, au început încă de luni.

Până acum, doar trei dintre cei audiați au fost avizați pozitiv de către membrii comisiilor reunite ale Legislativului. Este vorba despre Nicolae Ciucă, propus la Ministerul Apărării naționale, Virgil Popescu, propunerea pentru conducerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, și Bogdan Aurescu, propus la Ministerul Afacerilor Externe.

Pe de altă parte, Florin Cîţu (Ministerul Finanţelor), Costel Alexe (Ministerul Mediului), Marcel Vela (Ministerul Afacerilor Interne), Ion Ştefan (Ministerul Dezvoltării), Ionuţ Stroe (Ministerul Tineretului şi Sportului), Cătălin Predoiu (Ministerul Justiţiei), Monica Anisie (Ministerul Educaţiei) şi Bogdan Gheorghiu (Ministerul Culturii) au primit avize negative.

Votul de învestitură al noului Guvern este programat pe 24 februarie, în plenul Parlamentului.

În aceeași zi a fost fixat și primul termen la care judecătorii de la Curtea Constituțională vor discuta sesizarea depusă de Marcel Ciolacu și Titus Corlățean, privind desemnarea lui Ludovic Orban drept premier, de către președintele Klaus Iohannis, la scurt timp după ce acesta a fost demis prin moțiune de cenzură.

