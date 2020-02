Victor Costache, despre isteria din ultimele zile: „A fost o reacție firească, o frică de necunoscut” / „În România mai există două tulpini de coronavirus, care nu au declanșat viroze” (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a explicat că, în România, mai există două sau „chiar trei” tulpini de coronavirus, care fie „nu au declanșat viroze”, fie „dau viroze ușoare”.

„Deja în România există două sau chiar trei tulpini de coronavirus, care întotdeauna au existat și care nu au declanșat viroze, care dau viroze ușoare. Această tulpină apărută în 2019 este și o ilustrare a faptului că ni s-a schimbat modul comportamental. Practic, nu mai trăim într-o regiune, suntem niște cetățeni ai lumii”, a declarat demnitarul, joi seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat ce crede despre isteria din ultimele trei zile, Victor Costache a răspuns: „A fost o reacție firească, o frică de necunoscut. Încă o dată, facem un apel la calm și la rațiune, deoarece, din datele pe care le avem până acum, este doar o altă viroză respiratorie. Sigur, o viroză pentru care nu există vaccin, dar există și alte viroze pe plan mondial pentru care nu există vaccin. (...) Este foarte important să comunicăm. Împreună cu colegii din Ministerul Sănătății și din Ministerul Afacerilor Interne am făcut un grup de comunicare. Mulțumim personalităților medicale din domeniul bolilor infecțioase și epidemiologiei care se alătură acestui grup de lucru. În momentul de față, avem 12 comunicatori, medici profesori universitari, care vor merge în perioada următoare în platourile de televiziune, pentru a explica populației că nu este niciun motiv de teamă, de panică”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.