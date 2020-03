Victor Costache, ministrul Sănătății, a declarat că a fost emis ordinul prin care se suspendă exportul de medicamente pentru următoarele șase luni și deja au fost oprite la graniță TIR-uri cu zeci de tone de medicamente. Anunțul a fost făcut la finalul şedinţei Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.

„În momentul de faţă, au fost oprite la graniţa României nenumărate tir-uri, zeci de tone de medicamente şi materiale sanitare care ar fi fost scoase din ţară prin export paralel. Am emis acest ordin astăzi, care a fost publicat în numărul 202 din Monitorul Oficial”, a declarat Victor Costache.

