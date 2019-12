Ministrul Sănătății, despre vaccinarea obligatorie: Eu nu cred în nimic din ce este impus, dar cred în campanii foarte bune de comunicare și în instinctul părinților (VIDEO)

Victor Costache, ministrul Sănătății, a declarat, pentru B1 TV, că nu crede în nimic din ce este impus, prin urmare nu susține vaccinarea obligatorie, în schimb crede în campaniile bune de comunicare și în dorința părinților de a le oferi copiilor tot ce e mai bun.

„Numai o parte din statele membre ale UE au impus vaccinarea. Eu nu cred în nimic din ce este restrictiv şi ce este impus. Sunt reprezentantul unui guvern liberal, or a impune compromite orice orice noțiune de liberalism, dar cred în campanii foarte bune de comunicare și în instinctul părinților și în dorința lor de a asigura ce e mai bun pentru copiii lor. Lucrăm împreună cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi vom prezenta în perioada următoare mai multe campanii pentru a apăra conceptul de vaccinare”, a declarat ministrul Sănătăţii, pentru B1 TV.

Costache a precizat că aproape un milion de persoane au primit vaccinul antigripal achiziţionat de Ministerul Sănătăţii, dar, din păcate, dozele au ajuns mult prea târziu: „Medicii de familie mi-au spus că au estimat un aproximativ de 2,2 milioane de doze de vaccin antigripal. Din păcate, Ministerul Sănătăţi a achiziţionat 1,5 milioane de doze şi nu asta este cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă este că dozele au ajuns foarte târziu, şi au fost livrate şi mai târziu. În momentul de faţă sunt vaccinate aproximativ 980.000 de persoane şi toate aceste 1,5 milioane de doze au fost achiziţionate şi distribuite. Nu trebuie să repetăm greşelile din anii anteriori, pentru că această criză a vaccinurilor este recurentă”.

