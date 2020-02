Victor Costache: „În momentul de față nu lipsesc echipamente medicale” / „Deficitul de măști, o problemă la nivel mondial” (VIDEO)

Deficitul de măști este o problemă la nivel global, a afirmat Victor Costache, ministrul Sănătății, care a precizat că, totuși, în România, nu lipsesc echipamente medicale pentru combaterea unei eventuale epidemii de coronavirus.

„În momentul de față nu lipsesc echipamente medicale. Am considerat un scenariu evolutiv al acestei epidemii și am preferat, împreună cu comisia de anestezie-terapie intensivă să achiziționăm un număr suplimentar de ventilatoare, injectomate, tot ce înseamnă materiale specifice secțiilor de terapie intensivă”, a declarat Victor Costache.

Întrebat dacă măștile de protecție lipsesc de pe piața de profil, demnitarul a răspuns: „Este o problemă la nivel mondial deficitul de măști. Știu că cei de la Ministerul Finanțelor lucrează pentru identificarea unor surse”.

