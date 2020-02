Victor Costache: În prezent, 189 de persoane sunt în carantină pe teritoriul României (VIDEO)

Un număr de 189 de persoane sunt în carantină, în prezent, pe teritoriul României, a afirmat Victor Costache, ministrul interimar al Sănătății, joi seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

„Dacă ne uităm la nivel național, avem 189 de persoane în acest moment în carantină. Facem diferența dintre carantinare și izolarea la domiciliu. Izolarea la domiciliu se aplică tuturor persoanelor care vin din zonele pe care le definim zilnic drept zone cu risc. Sunt puse în izolare la domiciliu persoanele care vin din regiunile Veneto și Lombardia. Sunt puse în carantină persoanele care vin din focarele de infecție, cum ar fi regiunea Hubei și cele 11 localități italiene, care sunt desemnate oficial. Pe o perioadă de o zi jumate, două, au venit persoane din acele localități. Avem 189 de persoane în carantină pe teritoriul României, dintre care 123 sunt doar din Gorj. Asta dovedește strictețea măsurilor care s-au aplicat. Majoritatea sunt persoane care au intrat în contact cu italianul, deci cu pacientul 0, sau cu pacientul român, pacientul 1”, a declarat Victor Costache.

