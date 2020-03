În cazul primului pacient depistat cu Covid-19 în România, medicii au folosit un „amestec de două retrovirale foarte modern, care duce la vindecarea foarte rapidă a pacientului”, a declarat Victor Costache, ministrul interimar al Sănătății și omul propus pentru funcția plină, în timpul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului, premergătoare votului de învestitură.

„A doua întrebare este legată de faptul că pe data de 8 ianuarie, pe site-ul OMS a apărut un protocol cu privire la tratamentul și susținerea pacienților gravi, cu infecție respiratorii acute în contextul coronavirusului. Dacă aveți cunoștință despre acest protocol, dacă l-ați tradus și l-ați trimis ca și scrisoare metodologică spitalelor din România și dacă v-ați asigurat că medicamentele prevăzute la pagina 7, ultimul alineat sunt prezente în toate spitalele din România”, a fost întrebarea pentru Victor Costache.

Demnitarul a explicat că României îi lipsesc nu numai medicamente specifice luptei cu coronavirusul, ci și pentru alte afecțiuni. Chiar și așa, autoritățile au găsit o soluție aparent eficientă pentru combaterea Covid-19.

„La aceste protocoale a lucrat echipa mea de specialiști, condusă de domnul profesor Rafila și Streinu-Cercel. Ne asigurăm ca tot ce înseamnă medicament pentru pacient critic și pentru formele de pneumonie care pot apărea în contextul infecției de coronavirus să fie prezente pe teritoriul României. Evident, în România, trebuie să adaptăm medicamentele la ceea ce avem în momentul de față. Sunt medicamente nu numai pentru coronavirus, ci sunt medicamente pe multe afecțiuni, care sunt atestate în UE și care nu sunt în România. Ne adaptăm și un exemplu este utilizarea la primul pacient cu coronavirus a unui amestec de două retrovirale foarte modern, care duce la vindecarea foarte rapidă a pacientului”, a răspuns Victor Costache.

