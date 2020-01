Ministrul Sănătății, replică pentru sindicate: „Prima modificare pe care o facem pentru pacienții critici este ca și centrele private să-i poată trata. Totul e în beneficiul pacientului” (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a declarat, pentru B1 TV, că liberalizarea programelor de sănătate prevăzută în proiectul aflat acum în dezbatere publică este în beneficiul pacienților și în niciun caz nu va duce la închiderea unor spitale de stat. Centrele care se angajează în așa ceva nu pot face profit, a mai spus Costache.

Explicațiile vin în contextul în care sindicatele acuză că privatizarea unor programe de sănătate ar adânci distanța dintre accesul celor bogați și celor săraci la servicii medicale și ar duce la închiderea unor spitale de stat.

