Ministrul Sănătății: Sunt medici extraordinari și în spitalele publice, și în cele private. Trebuie să lăsăm dreptul pacientului să aleagă (VIDEO)

Victor Costache a dat asigurări că schimbările pe care Guvernul PNL vrea să le aducă în sistemul de Sănătate nu vor duce la închiderea unor spitale de stat, așa cum susțin unele sindicate.

Ministrul Sănătății a mai afirmat, pentru B1 TV, că pacientul trebuie să aibă dreptul de a decide dacă vrea să fie îngrijit în sistemul public sau la privat.

„Banii sunt ai contribuabililor, ai pacienților. Avem 5,2 milioane de contribuabili și 5 milioane de pensionari care au cotizat o viață întreagă. Acești oameni merită. De aceea, programul PNL și al președintelui Iohannis e de a pune pacientul în centrul sistemului. Realiniem legislația la o practică europeană”, a declarat ministrul Sănătății, pentru B1 TV.

