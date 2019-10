Victor Costache, despre acuzația de malpraxis: Toate expertizele mi-au fost favorabile. Dacă voi deveni culpabil, îmi voi înainta imediat demisia (VIDEO)

Victor Costache, propus de PNL pentru Ministerul Sănătății, a discutat în timpul audierilor din comisiile parlamentare specializate și despre dosarul penal care îl vizează, după ce familia unei foste paciente l-a acuzat de malpraxis.

În fața parlamentarilor, el a susținut că va demisiona dacă va deveni inculpat: „Cred în justiția din această țară. În momentul în care mi se va schimba calitatea de suspect și voi deveni culpabil, îmi voi înainta imediat demisia. Înțeleg durerea familiei. Avem în momentul de față, în Sibiu, peste 1000 de intervenții realizate, cu cea mai mică rată a mortalității. În acest caz despre care s-a discutat au fost foarte multe acuzații neadevărate în presă. A fost medic de gardă, a fost pus corect diagnosticul. Un om cu experiență mare, pe un caz de malpraxis ajunge în penal. Poate trebuie să ne gândim să modificăm legislația după cea europenă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.