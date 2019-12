Răspunsul lui Victor Costache, întrebat dacă va fi respectat calendarul măririlor de salarii din Sănătate, asumat de fosta guvernare PSD (VIDEO)

Victor Costache, ministrul Sănătății, a declarat, pentru B1 TV, că Guvernul PNL va duce la îndeplinire angajamentele asumate de fosta Guvernare PSD în ceea ce privește măririle de salarii pentru personalul medical.

Întrebat dacă va fi respectat calendarul măririlor de salarii în Sănătate până în 2022, Costache a răspuns: „În momentul în care se preia o guvernare, se respectă angajamentele luate de precedenta guvernare și colega mea de la Ministerul Muncii (Violeta Alexandru) lucrează cu premierul la îndeplinirea acestor angajamente”.

„Am privilegiul să lucrez alături de un ministru de Finanțe (Florin Cîțu) care este foarte preocupat de ce se întâmplă în Sănătate. Unul din pilonii la care lucrăm e cum putem oferi românilor îngrijiri medicale rapide și cât mai bune în acest context”, a mai precizat ministrul, pentru B1 TV.

