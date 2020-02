Victor Costache, ministrul Sănătății, a confirmat existența primului caz de infecție cu coronavirus depistat în România, într-o conferință de presă susținută miercuri seară la Ministerul Afacerilor Interne.

Este vorba despre un bărbat din județul Gorj, care a intrat în contact cu cetățeanul italian din Rimini. Pacientul este total asimptomatic și va fi transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală. În prezent, starea sa de sănătate este stabilă, chiar „bună”

„Suntem, din păcate, în măsură să vă anunțăm că, în urma testării persoanelor din județul Gorj, care au intrat in contact cu cetățeanul italian din Rimini, avem primul caz confirmat de inectare cu Covid-19 pe teritoriul României. Bărbatul este dintr-o localitate din județul Gorj. Imediat după ce va ajunge la București, va intra pe schema de tratament și, sperăm, într-o evoluție pozitivă. Starea bărbatului este bună. Nu manifestă simptome și nu trebuie să ne alarmăm. Este vorba despre o persoană total asimptomatică. Vreau să precizez că mai avem în lucru încă 33 de teste din acea zonă și vă vom comunica rezultatele imediat ce va fi posibil”, a declarat Victor Costache, ministrul Sănătății.

Pacientul mai locuiește alături de șapte persoane, care vor sta în carantină la domiciliu pentru o perioadă de cel puțin 14 zile. Primele teste au avut rezultate negative, dar verificările vor continua.

„Nu prezintă febră, nu prezintă tuse. Totuși, faptul că este un test pozitiv înseamnă că el va trebui să fie transportat la spital și internat. Motiv pentru care un echipaj de la ISU Dolj, cu autospeciala pregătită cu izoletă din cadrul SMURD, se vor deplasa. Sunt deja plecați de la Craiova. Preluarea persoanei respective de la domiciliu și transportul ei în condiții de siguranță până la Spitalul Matei Balș. În casa respectivă mai sunt 14 persoane, care locuiesc cu persoana respectivă. Toate, în acest moment, conform informațiilor pe care le avem, au fost testate negativ. Însă cum persoana infectată a stat acolo și este un contact direct, toate cele șapte persoane vor rămâne la domiciliu, în izolare, sub pază. Li se vor asigura absolut toate nevoile, dar nu vor putea să plece din casă. Vor rămâne toți acasă, cel puțin cele 14 zile de carantină, după care vor fi testați pentru stabilirea dacă este vreunul pozitiv”, a adăugat și Raed Arafat.

Întrebat ce înseamnă că persoanele din casa pacientului sunt „sub pază”, Raed Arafat a răspuns: „Adică este mai mult decât o izolare simplă la domiciliu. Acum, ei sunt carantinați acolo. Asta înseamnă că ei chiar nu trebuie să aibă absolut nicio formă de contact decât cu persoane protejate, adică atunci când vine Direcția sanitară acolo ca să îi verifice, va fi un echipament de protecție complet. Dacă vor intra acolo, vor intra cu echipament de protecție complet, pentru că, în orice moment, o persoană dintre aceste persoane care sunt în contact direct pot să devină pozitive fără să aibă simptome. Poate Poliția Locală o să fie acolo și este și o protecție. Să nu o luați că ei sunt păziți ca și cum sunt sub sechestru, pentru că am văzut că în aceste situații persoanele respective devin imediat țintă. Toată lumea vrea să meargă, toată lumea vrea să le pună întrebări”.

