Costache: Nu avem niciun pacient cu noul coronavirus. Capacitatea de diagnostic a fost extinsă (VIDEO)

Victor Costache, ministrul demis al Sănătății și propus pentru același portofoliu, a declarat, pentru B1 TV, că în România nu există nicio persoană infectată cu noul coronavirus. Chiar și așa, la nivel naţional capacitatea de diagnosticare a fost extinsă în afara Bucureștiului, la clinici din Iaşi, Constanţa, Cluj şi Timişoara.

„În România nu avem niciun pacient cu coronavirus, vorbesc despre această tulpină 2019. Colaborăm bine cu celelalte ministere pentru a preîntâmpina apariţia acestei infecţii pe teritoriul României şi, de asemenea, pentru a pregăti capacitatea de reacţie la nivel naţional, în eventualitatea apariţiei primelor cazuri.

Dacă la început s-a practicat izolarea voluntară la domiciliu a celor care veneau din zona de risc, acum cei care vin din zona de maxim risc sunt în carantină în imobile bine identificate, sunt urmăriţi şi li se face testarea după un protocol strict”, a explicat Victor Costache, pentru B1 TV.

Costache a precizat că s-a ajuns la aceste măsuri suplimentare de prevenție în urma colaborării cu specialiști din mai multe state europene.

Ministrul a mai susținut, totodată, că a fost demarată şi o procedură de achiziţie rapidă pentru echipamente de protecţie şi substanţe biocide, astfel încât să existe o rezervă în caz de epidemie.

