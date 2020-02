Costache: OUG pe Sănătate e salutată de pacienți. A introdus niște programe noi și a prorogat coplata introdusă de PSD (VIDEO)

Victor Costache, ministrul propus la Sănătate, a declarat, pentru B1 TV, că ordonanța adoptată de Guvernul PNL în acest domeniu și pe care Avocatul Poporului a anunțat că o va ataca la Curtea Constituțională este una în sprijinul paceinților, iar dovada este că asociațiile de pacienți au salutat-o încă din prima zi.

Costanche a dat și câteva exemple de prevederi din această ordonanță, care vin în sprijinul celor bolnavi. El a mai susținut, tototată, că Guvernul liberal a amânat introducerea coplății, care fusese introdusă anul trecut de guvernarea social-democrată.

