Ministrul Sănătății: Raportul preliminar în cazul ”Floreasca” denotă o cascadă de nereguli deosebit de grave (VIDEO)

Victor Costache a declarat, la debutul ședinței de luni a Guvernului, că există deja un raport preliminar al Corpului de Control în cazul pacientei care a luat foc pe masa de operație la Spitalul Floreasca, iar documentul arată o cascadă de nereguli deosebit de grave. Ministrul Sănătății a precizat că vor face tot posibilul ca astfel de incidente revoltătoare să nu se mai întâmple.

„Deja avem un raport preliminar al Corpului de Control care denotă o cascadă de nereguli deosebit de grave și vreau să vă asigur că vom face totul ca acest gen de eveniment revoltător să nu se mai întâmple într-un spital din România și să vă asigur că echipele noastre lucrează pentru aflarea adevărului”, a declarat Costache.

Ministrul a mai afirmat că un raport final va fi gata la începutul săptămânii viitoare.

„Responsabilii vor fi sancționați conform legii”, a mai ținut să precizeze Victor Costache.

