CORONAVIRUS | Costache: Să ne uităm la cei care au reușit să controleze afecțiunea. Mă refer la China, care a luat măsuri foarte dure încă de la început (VIDEO)

Victor Costache, ministrul interimar al Sănătății, a declarat, pentru B1 TV, că sunt luate în calcul patru scenarii de răspunsul la noul coronavirus, în funcție de numărul de cazuri ce vor fi confirmate în zilele următoare.

„Împreună cu specialiștii de la centrul european vom elabora mai multe scenarii. Sunt patru - când ai între 1 și 20 de pacienți, între 20 și 100, între 100 și 1000 și peste 1000 de pacienți. Noi suntem în primul scenariu datorită măsurilor foarte stricte pe care le-am luat încă de la început. Mereu am încercat să fim cu un pas înaintea infecției de COVID-19.

Între 20 și 100 vom menține aceleași măsuri restrictive și extindem limitările de călătorie la alte regiuni din Europa, să aducem cât mai puțini călători cu această infecție pe teritoriul României. Vom mobiliza și mai multe resurse la nivelul spitalelor”, a explicat Victor Costache, pentru B1 TV.

