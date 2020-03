România se află încă departe de situația din Italia sau Germania în ceea ce privește răspândirea coronavirusului, a declarat Victor Costache.

Ministrul Sănătății a explicat faptul că intrarea în scenariul doi, adică 26-100 de pacienți infectați, semnifică „încă răspândire sporadică a coronavirusului”.

„Rămânem încă departe de Italia, Germania și nu mai vorbim de Coreea. Din cei 20 de pacienți internați, toate sunt forme ușoare ale bolii, nu există niciun pacient intubat”, a continuat Costache.

Acesta a mai preciza că autoritățile fac simulări și pentru scenariile 3 sau 4.

Între timp, în România au fost confirmate încă trei cazuri de infectare, fapt ce indică intrarea țării în această fază a doua. (Detalii AICI)

