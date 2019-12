Costache: Din 2020, rezidenţii îşi vor putea efectua stagiile de formare în spitalele militare, în cele judeţene mari şi în spitalele private (VIDEO)

Victor Costache, ministrul Sănătăţii, a declarat că, de anul viitor, rezidenţii se vor pregăti şi în spitalele militare, în spitalele judeţene mari şi în cele private.

„Am reușit să găsim o soluție europeană de a lărgi baza de formare pentru acești tineri pe care îi avem. Ştim că unul din primii paşi în menţinerea tinerilor în ţară a fost mărirea salarială, dar nu a fost suficient, exodul a continuat şi este foarte important să ne aplecăm asupra condiţiilor de muncă şi de formare a acestor generaţii de tineri.

Din 2020, tinerii rezidenţi îşi vor putea efectua stagiile de formare atât în spitale militare din România, în spitalele judeţene mari şi în spitalele private”, a anunţat Costache.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că, în unele centre, sunt medici coordonatori care au între 70 şi 140 de rezidenţi, or în străinătate, unde s-a format el, sunt doi rezidenţi la fiecare cadru şi a fost un adevărat „scandal” când s-a trecut de la un rezident la doi.

