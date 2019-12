Soluția propusă de ministrul Sănătății pentru ieșirea din „zodia șpăgii”. Costache: Pacienții nu trebuie învinovățiți / Fenomenul s-a mai diminuat odată cu creșterea salariilor (VIDEO)

Victor Costache, ministrul Sănătății, a declarat, pentru B1 TV, că așteaptă un punct de vedere din partea juriștilor pentru a vedea dacă este posibil ca în contractele semnate la angajare de personalul medical să se stipuleze clar că primirea de ”atenții” va duce la pierderea locului de muncă.

Ministrul Sănătății a insistat că pacienții nu trebuie învinovățiți pentru fenomenul șpăgii din spitalele românești. El a mai precizat că acest fenomenul nu mai este la fel de acut de când s-au mărit salariile din sistemul medical: „A dispărut această senzație de empatie care era în trecut, faptul că medici și asistentele aveau salarii mici și asta era un stimulent. Acum, opinia publică știe că aceste lipsuri au dispărut și e doar un fenomen care trebuie combătut”.

